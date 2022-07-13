Утром в среду, 13 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к северу от Славянска отбиты штурмы на Долгенькое и Долину.

Сводка опубликована в Facebook.

Сообщается, что командование ВСУ ожидает новых ударов со стороны Изюма. Отметим, ранее были сообщения, что Долгенькое уже захватили россияне.

Также в новой сводке Генштаб подтвердил удар по коксохимическому заводу в Авдеевке, фото последствий взрыва публиковалось вчера.

На Бахмутском направлении, по данным Генштаба, противник вел воздушную разведку при помощи БПЛА типа "Орлан-10" и задействовал диверсионно-разведывательные группы.

На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций на границе Херсонской и Николаевской областей, сообщает Генштаб.

В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства. В готовности к нанесению ракетных ударов содержится четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.