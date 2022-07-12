В оккупированной с 2014 года Горловке Донецкой области сообщают об обстреле из РСЗО нескольких районов.

Назначенный "ДНР" горловский "мэр" Иван Приходько заявляет о гибели двоих и ранении троих жителей.

Один из снарядов попал в детский сад № 86 в посёлке Румянцево, начался пожар. Поврежден дворец культуры, жилые дома и автомобили.

Напомним, на днях в Донецке сообщили о мощных обстрелах района возле ж/д вокзала. Пострадали многоэтажки и частный сектор.

Тем временем, по данным разведки Британии, российские войска постепенно расширяют территориальные приобретения в Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.