Российские войска продолжают постепенно расширять территориальные приобретения в Донецкой области. В частности, РФ утверждает, что взяла под свой контроль город Григоровку.

Об этом сообщает британская разведка.

Российские силы также продолжают наступление вдоль основного маршрута снабжения Е-40 в направлении городов Славянск и Краматорск.

По прогнозам разведки Британии, российские силы, вероятно, продолжат оказывать военное давление на ВСУ, перегруппировываясь и переформировываясь для дальнейших наступательных действий в ближайшем будущем.

Также разведка предполагает, что нехватка кадров в Вооруженных Силах РФ может вынуждать минобороны России прибегать к нетрадиционному комплектованию, которое включает в себя вербовку персонала из российских тюрем для ЧВК Вагнера.

"Если это правда, этот шаг, вероятно, указывает на трудности с возмещением значительного числа российских потерь", - считают в Минобороны Британии.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.