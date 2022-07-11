Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире у Марка Фейгина заявил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута.

Противник не хочет ввязываться у городские бои и планирует, окружив города, вынудить ВСУ выйти оттуда, как было в Лисичанске, говорит советник главы Офиса президента.

По его словам, на этих участках воюют суммарно около 40 батальонных тактических групп.

"Два маленьких тактических окружения с надеждой превратить их в одно большое", - добавил советник Ермака.

Ранее мы писали, что Алексей Арестович объяснил, почему продолжаются обстрелы Харькова и призвал стариков и детей к эвакуации.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.