Число погибших в результате удара российских войск по Часову Яру Донецкой области возросло до 31 человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона.

По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, спасатели извлекли из-под завалов девять раненых. Работники ГСЧС разобрали 65% завалов, убрали 170 тонн разрушенных частей дома. Работы продолжаются.

Для проведения работ привлечены 56 спасателей и девять единиц техники, дополнительно на месте работают два погрузчика, два автокрана и автогрейдер. Также на месте разбора дежурят два автомобиля скорой помощи, написал Кириленко в своем Телеграм-канале.

Ранее "Страна" сообщала, что россияне атаковали пятиэтажку в Часовом Яре ракетами из "Ураганов" вечером 9 июля. Американский Институт изучения войны предполагает, что удары по населенному пункту могут быть попытками отрезать Бахмут с запада.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.