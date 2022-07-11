В Минобороны РФ назвали ракетный удар по Часов Яру, в результате которого погибли, как минимум, 19 жителей жилого дома, "уничтожением пункта временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ".

Утверждается также, что в результате удара уничтожено "более трёхсот националистов", сообщают российские СМИ.

Украина опровергает, что удар был нанесён по военному объекту, заявляя, что разрушен жилой дом, где находились мирные граждане.

Напомним, по Часовому Яру вчера ударили "Искандерами", две ракеты поразили жилую пятиэтажку, куда попали еще две - неизвестно.

Также сообщалось, что Зеленский пообещал найти и наказать виновных в гибели людей в Часов Яре.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.