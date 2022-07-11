Утром в понедельник, 11 июля, россияне выпустили по Одесской области четыре ракеты. В результате есть попадание в здание.

Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, ракеты были выпущены из самолетов над Крымом.

По данным спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, было попадание в объект инфраструктуры.

Напомним, Харьков сегодня утром обстреляли из РСЗО "Смерч", пострадали почти три десятка человек, есть погибшие.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.