В Одессе работника зоопарка Владимира Устинова осудили за призывы к сепаратизму и насильственному свержению конституционного строя.

14 февраля Устинов в соцсети "Одноклассники" опубликовал сообщение: "Одесса вставай! Давайте свергнем гидру Киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса - это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни во благо нашего освобождения! Российский солдат – Одесса ждет и молится за тебя!".

В марте работники СБУ провели у него обыски. На судебном заседании автор сообщения признал себя виновным в полном объеме. Суд решил назначить обвиняемому пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Одной из основных обязанностей во время испытательного срока является условие прочитать некоторые произведения украинских писателей, сообщает "Суспiльне".

Ранее мы также писали, что СБУ задержала агента РФ, который передавал россиянам данные о позиции украинских военных в Харьковской области. Задержанным оказался местный житель, которого российские спецслужбы "завербовали через интернет".

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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