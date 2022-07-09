По шесть тысяч долларов с военнообязанного. По такой таксе работал сотрудник Государственной миграционной службы в Одесской области за пересечение границы.

Схему раскрыла областная прокуратура.

Автор схемы привлек еще двоих знакомых, которые подыскивали желающих выехать в сторону Молдовы и обеспечивали трансфер в один из пунктов пропуска в Одесской области.

Их задержали после получения аванса от одного из желающих незаконно уехать за пределы Украины. Сейчас устанавливаются личности других участников группы.

Ранее мы писали, как в Киеве мужчина организовал схему вывоза военнообязанных за границу под видом волонтеров. Он подыскивал кандидатов на выезд через Telegram и за 10 тысяч долларов предлагал оформление справки о членстве в волонтерской организации, которая позволяла выехать из страны, сообщили в прокуратуре.

Тем временем в Украине уже 136-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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