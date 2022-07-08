Верховная Рада Украины упростила процедуру временного выезда детей за пределы Украины. Об этом по итогам голосования сообщил народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram.

За основу законопроекта проголосовал 301 нардеп.

Каждый родитель может давать разрешение на временный выезд ребенка до 16 лет за границу в "Дие".

Также определяется четкий перечень оснований, когда один из родителей может вывозить за границу ребенка до 16 лет без согласия второго родителя:

в случае смерти второго родителя или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

вступление в законную силу решения суда о лишении родительских прав второго родителя, о признании второго родителя безвестно отсутствующим или недееспособным;

если ребенок или второй родитель являются иностранцем или лицом без гражданства;

в случае выезда в сопровождении одинокой матери;

в случае выезда в сопровождении одного из родителей, место жительства ребенка с которым определено по решению суда или подтверждено выводом органов опеки и попечительства и к которому не применяются меры принудительного исполнения решения об установлении свидания с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ребенком. В таком случае выезд ребенка за пределы Украины разрешается на срок не более одного месяца;

в случае наличия у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца;

в случае вступление в законную силу решения суда о предоставлении разрешения на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего шестнадцати лет, без согласия второго родителя.

Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО

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