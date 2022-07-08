Рада упростила процедуру выезда детей за границу. Список изменений
Верховная Рада Украины упростила процедуру временного выезда детей за пределы Украины. Об этом по итогам голосования сообщил народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram.
За основу законопроекта проголосовал 301 нардеп.
Каждый родитель может давать разрешение на временный выезд ребенка до 16 лет за границу в "Дие".
Также определяется четкий перечень оснований, когда один из родителей может вывозить за границу ребенка до 16 лет без согласия второго родителя:
- в случае смерти второго родителя или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;
- вступление в законную силу решения суда о лишении родительских прав второго родителя, о признании второго родителя безвестно отсутствующим или недееспособным;
- если ребенок или второй родитель являются иностранцем или лицом без гражданства;
- в случае выезда в сопровождении одинокой матери;
- в случае выезда в сопровождении одного из родителей, место жительства ребенка с которым определено по решению суда или подтверждено выводом органов опеки и попечительства и к которому не применяются меры принудительного исполнения решения об установлении свидания с ребенком и об устранении препятствий в свидании с ребенком. В таком случае выезд ребенка за пределы Украины разрешается на срок не более одного месяца;
- в случае наличия у второго родителя задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца;
- в случае вступление в законную силу решения суда о предоставлении разрешения на временный выезд за пределы Украины ребенка, не достигшего шестнадцати лет, без согласия второго родителя.
Скриншот: Telegram/ГОНЧАРЕНКО
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