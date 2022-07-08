В пятницу, 8 июля, в Верховной Раде пожалуй впервые с начала войны была провалено немало законопроектов - 5 из 28 вопросов, т.е. каждый почти каждый шестой законопроект.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

В частности, не хватило голосов за законопроекты:

№5628 - новый закон о защите персональных данных. Провалили за основу (216) и отправили на повторное первое чтение (260);

№6067 содействие трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Провалили за основу (221) и отправили на повторное первое чтение (238);

№5547 - новый закон о лекарствах. Провалили в целом (221) и отправили на повторное второе чтение (255);

№2365 - защита трудовых мигрантов и борьба с мошенничеством в трудоустройстве за границу. Провалили (из-за правок) в целом (183) и отправили на повторное второе чтение (240);

№7327 - создание государственной системы мониторинга окружающей среды. Провалили за основу (212) и отправили на повторное чтение (235).

Вместе с тем, как сообщалось, сегодня Рада лишила депутатских полномочий нардепа Новинского.