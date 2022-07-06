В Верховной Раде не собираются расширять список мужчин, которым можно уехать за границу.

Об этом член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский рассказал в интервью "Украинским новостям".

"На данный момент любые законодательные изменения об увеличении категорий лиц, которые имеют право на выезд за пределы государства в условиях военного положения вряд ли целесообразны", - заявил он.

Сам он считает, что сейчас за пределами Украины и так пребывает много людей.

"Я к такой инициативе отношусь сейчас негативно. Я думаю, что вероятность ее прохождения не очень высокая", - сказал он.

Ранее член фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу подал в Раду законопроект, которым предлагает существенно расширить перечень мужчин, которым можно покидать пределы Украины.

Напомним, в мае Кабмин разрешил разрешил выезжать за границу: водителям, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины; железнодорожникам;

спортсменам и тренерам, участвующим в международных соревнованиях или готовящихся к ним.

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