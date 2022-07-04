Нулевая растаможка иномарок в Украине закончилась с 1 июля. Но на границе с Польшей и Венгрией до сих пор ажиотаж. Водители, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что ситуация с ввозом авто даже ухудшилась.

"На Ягодине происходят страшные вещи. Сейчас там 7-9 километров очередь. Водитель с грудным ребенком, жара плюс 40, антисанитария, сбрасываются на воду и еду для тех, кто заехал на украинскую таможню (там 300 авто). Скорую не пропускают. Таможенники раздали бумаги с новыми правилами пересечения границы", - рассказали в "АвтоЕвроСиле".

В организации также утверждают, что в очередях, которые выстроились на несколько километров, а люди стоят в них по 5-7 дней, уже умерли 12 человек. Сообщалось, что часть жертв была из-за ДТП, а часть - вследствие обезвоживания и термоударов. Но найти официальные подтверждения этой информации нам не удалось.

Коллапс продолжается и на других пунктах пропуска. Вот что рассказывает водитель Руслан, который сейчас находится на пункте пропуска "Устилуг.

"Сначала все спешили заехать в Украину до 1 июля. Теперь люди просто стоят, ждут непонятно чего. Под нулевую растаможку уже не проедешь, платить по полной у меня лично денег нет. Пошли слухи, что отдельным проектом должны внести правки в закон - разрешить оформить авто по льготам тем, кто подал таможенную декларацию до 1 июля. Вроде более точные перспективы должны вырисоваться 8 июля. Теперь ждем новую дату "Ч". Я в очереди уже 10 дней стою, без воды и еды, в раскаленной машине. В потоке моя машина 17-я по состоянию на сейчас, а всего в очереди около 300 авто", - говорит нам Руслан, который купил отцу в Германии старенький Mitsubishi X Space за 1800 евро, но так и не успел завезти его под нулевую растаможку. Если же таможить по полной, придется заплатить еще 2500 евро.

Часть машин сейчас стоит на территории соседних стран и заезжать в Украину, судя по всему, пока не собирается. Ведь как только авто окажется на нашей таможенной территории, придется платить за его оформление. Сумма может достигать 300% от стоимости машины.

Водители устраивают стихийные акции протеста, звучат призывы "дать ростаможиться под ноль хотя бы тем, кто уже стоит в очереди". Все ждут поправок в закон. Как рассказал нам представитель "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский, действительно готовится проект, по которому разрешат растаможиться под ноль тем, кто заполнил таможенную декларацию до 1 июля (заполнить ее можно было дистанционно - просто сбросить брокеру электронные копии документов на машину). Но, по словам Чернявского, на данный момент нет точной информации, как в итоге решится вопрос с растаможкой.

Часть авто уже на нашей стороне, и что делать дальше, водители не знают.

Разбирались, что сейчас происходит на пунктах пропуска и как в итоге решится вопрос с растаможкой авто, застрявших в очередях на границе.

Польские волонтеры жарят сосиски и разносят воду

Мы уже писали, что еще за неделю до окончания сроков льготной растаможки на западных границах начали увеличиваться очереди иномарок. Водители спешили завезти авто "под ноль", пока не вернули старую формулу оформления иномарок, по которой нужно платить НДС, 10% ввозной пошлины и акцизный сбор. Последний зависит от объема двигателя и возраста авто. В итоге растаможка может стоить в несколько раз дороже, чем сам автомобиль. В Раде уже зарегистрирован правительственный законопроект об изменении схемы растаможки, в котором предложена новая формула. В итоге оформление авто должно подешеветь, но далеко не на все модели. Правда, непонятно, когда этот законопроект примут. Пока же растаможка возвращена по старой драконовской формуле.

Например, Руслану, который купил Mitsubishi X Space 2004 года за 1800 евро, могут насчитать 2,5 тысячи евро растаможки. То есть в итоге авто обойдется ему уже в 4300, а на такую сумму Руслан не рассчитывал.

По мере приближения 1 июля очереди на границе с Польшей, Венгрией и Словакией росли, а страсти накалялись. За то, чтобы вклиниться в очередь поближе к заветному шлагбауму люди платили сначала по 100 евро, а затем суммы начали стремительно расти, достигнув 200-500 евро. В очередях то и дело вспыхивали скандалы. Тем, кто пытался влезть без очереди, резали шины, снимали номера, доходило даже до драк.

В последних числах июня глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита написал на своей странице в Фейсбуке, что для удобства граждан с 20 по 30 июня Закарпатская таможня продлила работу пунктов "Ужгород грузовой", "Мукачево" и "Виноградов" до 24:00. Также чиновники и таможенники побывали на словацкой стороне границы, где раздавали воду людям в очередях. Впрочем, вплоть до сегодняшнего дня очередь никуда не делась - на границе стоят сотни авто.

На границе с Польшей в районе пункта пропуска "Устилуг", как рассказал нам Руслан, который сейчас находится там, в очереди стоят около 300 авто. Его автомобиль 17-й. В общей сложности мужчина провел в очереди на границе уже 10 дней, и пока непонятно, когда он из нее выберется, так как поток практически не двигается.

"Едут только те, кто уже махнул рукой на нулевую растаможку, заполнил новую таможенную декларацию и готов таможить авто по старой формуле. Но таких меньшинство. Остальные водители стоят, никто никуда не едет. Проводили собрание, решили ждать на польской стороне, пока ситуация с растаможкой прояснится. Вроде до 8 июля станет понятно, разрешат ли растаможиться под ноль тем, кто подал таможенные декларации до 1 июля. Тут сейчас ад. Поляки, правда, раздают бесплатно воду, чай, кофе, кормят нас. Выехать из очереди нельзя, так как у большинства водителей уже просрочены транзитные номера и страховки (они выдаются на 5 дней - Ред.). Уже были прецеденты, когда люди выезжали на ближайшую заправку или в магазин и попали на 300 евро штрафа из-за просроченных транзитов", - рассказывает Руслан.

На пункте пропуска "Ягодин", по данным "АвтоЕвроСилы" очередь авто составляет до 9 километров. Говорят, что за последние дни в огромных очередях умерли 12 человек. Найти официальные подтверждения этой информации нам не удалось.

Но, как говорит киевлянка Оксана Климченко, которая только на днях вернулась в столицу, отстояв шесть дней дней в очереди на "Краковце", водители действительно обсуждают случай ДТП на "Ягодине" и странные смерти мужчины и младенца.

"Говорят, женщина-водитель врезалась в толпу, и там не обошлось без жертв. Также якобы были смерти людей, которым стало плохо на жаре, и по неизвестной причине умер ребенок", - рассказала нам Оксана.

"Да, действительно, были смерти людей, возможно, от обезвоживания и жары", - говорит представитель "АвтоЕвроСилы" Александр Чернявский. В этой общественной организации считают, что смерти людей замалчивают.

Три варианта по растаможке

Водители говорят, что накануне 1 июля очереди фактически замерли - оформление авто шло очень медленно.

"В последних числах июня вообще плохо пропускали машины. 30 числа всего на 500 метров очередь продвинулась, такое впечатление, что специально тормозили. При этом многие ехали без очереди - специальные проводники за 200 евро сопровождали "платные" авто. В итоге за день проехали сотня тех, кто платил, и несколько десятков "бесплатных", чья очередь подошла. Люди несколько дней сидели в раскаленных от жары машинах, ни воды, ни еды не было. Мы просили, чтобы сообщили волонтерам, и действительно, польские активисты приезжали, раздавали воду.

Я прорвалась на украинскую территорию 30 июня в 22:30. За 10 минут до полуночи мне таможенник сказал, что база зависла, не может оформить. Но в итоге успела до 24:00. Хотя по факту мне это ничего не дало: официально я подала таможенную декларацию и заехала в Украину 30 июня, но растаможиться под ноль уже не получается. Мне сказали, есть три варианта: платить по полной, оставить машину на таможне на 10 дней бесплатно (дальше 10 евро в сутки), авось к тому времени что-то решится, или отдать авто на потребности ВСУ. Я оставила автомобиль на границе, и теперь расчет только на то, что нам все же разрешат растаможиться под ноль", - говорит Оксана Климченко.

В то же время в Телеграм-чате "Инициативная Корчевая" некоторые водители пишут, что заехали в Украину 30 июня и еще успели растаможиться под ноль.

Продлят ли нулевую растаможку?

То есть к настоящему моменту причина больших очередей на границах уже не в том, что медленно пропускают авто, а в том, что водители сами не хотят заезжать в Украину. Если заехал, нужно выбирать один из трех вариантов, о которых говорит Оксана Климченко: растаможка, неизвестность или авто на потребности ВСУ.

Те, кто пока остаются по ту сторону границы, думают, что им делать.

"Некоторые решили таможиться, переписали таможенные декларации новой датой и поехали оформляться. Остальные или ждут, или ищут другие варианты, например, вернуться в Польшу и попытаться там продать авто. Но скорее всего уже придется отдавать со скидкой", - рассказал нам водитель Руслан.

Многие водители, уже переехавшие границу, оставляют машины прямо на пунктах пропуска, а дальше своим ходом добираются домой.

"У меня была налоговая декларация от 25 июня. Из-за задержек на границе заехала на украинскую таможню около часа ночи 1 июля. Машину оставила на таможне бесплатно на 10 дней. Ждем с моря погоды", - пишет в Телеграм-чате "Инициативная Корчевая" Элеонора Мандзяк.

Александр Чернявский говорит, что все ждут от депутатов поправок к закону об отмене льготной растаможки.

"Должны разрешить растаможиться под ноль тем, кто подал декларации до 1 июля", - отмечает Чернявский.

Но на данный момент более точной информации ни по проекту, ни по шансам его принятия, по его словам, нет.

Сейчас в Раде есть законопроект об авто №7466-2, зарегистрированный 1 июля (его подала группа авторов, в том числе Марьян Заблоцкий, Игорь Кривошеев, Дмитрий Солончук и другие). Но в нем речь идет не о нулевой растаможке для "очередников", а о новой формуле оформления для всех: прописано постепенное снижение базовой ставки на более старые авто и коэффициент эксклюзивности 8 для элитных машин. То есть по сути это альтернатива законопроекту Кабмина о растаможке.

В то же время юристы говорят, что дистанционно водители могли подать брокеру только предварительную декларацию, которая, согласно Таможенному кодексу, не является таможенной декларацией.

В статье 3 Таможенного кодекса прописано, что при осуществлении таможенного контроля и оформления товаров и транспортных средств применяют нормы законов, действующих на день принятия таможенной декларации таможенным органом Украины. То есть день, когда водитель отправил брокеру документы и тот оформил предварительную декларацию, ничего не значит. Ключевая дата - прием таможенниками таможенной декларации, что возможно только после пересечения границы и доставки авто на таможенную территорию нашей страны. Попытка же растаможки задним числом - явное нарушение закона.

Хотя, как говорят наши источники, такие схемы уже прорабатываются.

"Будут и другие схемы, скажем, оформление авто якобы для потребностей ВСУ (на что сохранилась нулевая растаможка). Фактически нас ждет второй сезон евроблях. Когда водителям пошли на уступки, разрешив оформить авто в льготном режиме", - говорит руководитель адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Напомним: в свое время тема евроблях вызвала споры в обществе, ведь законопослушные водители в итоге платили за растаможку намного больше, чем те, кто оформил иномарку по схемам. Схожая ситуация наблюдается и сейчас: в комментариях в соцсетях люди пишут, что власти покрывают барыг, тогда как в стране идет война. Поэтому как в итоге обернется ситуация сейчас и сделают ли исключение для водителей, которые простояли в очередях и не успели растаможить авто под ноль, неизвестно.