Наиболее дорогой машиной, пригнанной в Украину под "нулевую" растаможку, стал Ferrari Roma за $221,4 тысячи. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Там в сети пишут, что самым дорогим авто, которое завезли по льготе стал "кубик" Mercedes G-class за $220 тысяч. Нет, это не так. Самой дорогой машиной стала Ferrari Roma за $221,4 тысячи", - говорится в сообщении.

Также Железняк рассказал, что за счет "нулевой" растаможки владельцу удалось сэкономить $71,3 тысячи. Однако кому именно принадлежит машина, не уточнил.

Напомним, президент Владимир Зеленский 6-го апреля подписал закон о льготном импорте на период действия военного положения. Таким образом, в Украину наряду с другими категориями товаров можно бесплатно ввозить авто из Европы на период войны с Россией.

"Страна" также писала, что украинские беженцы в Европе начали избавляться от своих авто. Объявления о продаже машин на украинских номерах массово появляются в профильных чатах в соцсетях.