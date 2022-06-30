С 1 июля 2022 года в Украине вступят в силу множество важных изменений.

Вырастет прожиточный минимум — и отразится на всех остальных социальных выплатах: пенсиях, декретных, алиментах.

Люди получат доплаты к так называемым специальным пенсиям, в том числе ветераны войны, члены семей погибших защитников и защитниц Украины, бывшие узники концлагерей и другие.

"Нефтегаз" введет оплату газа по фиксированному тарифу.

Растаможка автомобилей станет платной. Увеличится стоимость ОСАГО и выплаты по ней.

Начнет работать реестр разрушений имущества украинцев, полученных в результате российского вторжения. По заявлению властей, попадание туда будет шагом к получению компенсаций через международные суды.

Айкос и вейп будут приравнены к сигаретам. За курение в общественных местах начнет грозить штраф, купить их несовершеннолетние больше не смогут.

Все подробности — в материале "Страны".

Увеличение прожиточного минимума с 1 июля 2022 года

С пятницы, 1 июля 2022 года, прожиточный минимум составит:

2600 гривен – для трудоспособных лиц,

2201 гривен – для детей до 6 лет,

2744 гривен – для детей от 6 до 18 лет,

2027 гривен – нетрудоспособных граждан (это же и минимальная пенсия),

2508 гривен — общий прожиточный минимум.

На сегодняшний день правительство зафиксировало, как именно прожиточный минимум будет изменяться вплоть до декабря 2024 года. Ознакомиться со всеми показателями можно в таблице, опубликованной ниже. Например, через два с полтора года показатель для трудоспособных составит 3082 гривны. А для нетрудоспособных - до 2403 гривен. Именно до такого размера поднимут в конце 2024 года минимальную пенсию (то есть рост с нынешним показателем менее 400 гривен).

Пенсии — кому и на сколько повысят

С 1 июля минимальная пенсия вырастет на 93 гривны — с нынешних 1934 гривен до 2027 гривен. Максимальная же увеличится до 20 270 гривен.

Пересчитают пенсии для работающих пенсионеров. Для граждан, которые проработали 2 года после выхода на пенсию, средний размер надбавки составит около 50 гривен.

Будет внедрен пересчет и тем, у кого сейчас зарплата выше той, которую они получали при выходе на пенсию. Если получка на данный момент ниже той, которая была на момент выхода на пенсию, пересчет произведен не будет.

Следующее повышение пенсий в Украине запланировано на октябрь. Минимальная выплата украинцам от 70 лет при наличии полного стажа (женщины — 30 лет, мужчины — 35 лет) составит 3000 гривен. Для украинцев от 65 лет при таком же стаже — 2680 гривен.

Пенсионеры в возрасте 70-75 лет в октябре начнут получать ежемесячную доплату в размере 300 гривен.

Последнее повышение в 2022 году будет в декабре. Минимальная пенсия увеличится до 2093 гривен, максимальная – до 20 930 гривен.

Для неработающих пенсионеров в возрасте 60-70 лет при наличии необходимого стажа установят ​​минимальную пенсию в размере 2500 гривен.

Декретные, одинокие матери, алименты

Пособия по беременности и родам в Украине составляет 100% от среднемесячного дохода женщины по месту ее официальной работы.

Неработающим и физлицами-предпринимателями, которые платят ЕСВ, пособия начисляются в размере не менее 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц — от 650 гривен в месяц с 1 июля 2022 года.

Совокупно пособия для беременных с 1 июля 2022 года составят:

2730 гривен —за 126 дней декретного отпуска,

3033 гривны — за 140 дней декретного отпуска,

3900 гривен — за 180 дней декретного отпуска.

Выплаты одиноким матерям рассчитываются на основании разницы между прожиточным минимумом на ребенка соответствующего возраста и среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного члена. С 1 июля выплаты речь будет идти о таких выплатах:

до 2201 гривны — на детей до 6 лет,

до 2744 гривен — на детей 6-18 лет,

до 2600 гривен — на студентов стационара 18-23 лет.

Минимальные размеры алиментов тоже привязаны к прожиточному минимум. Соответственно, с 1 июля их размер повысится и составит:

Первая минимально рекомендуемая сумма, которая назначается судом в случае, если у плательщика есть достаточные средства:

2201 гривен — на детей до 6 лет,

2744 гривны — для детей от 6 до 18 лет.

Вторая минимально рекомендуемая сумма — гарантированный размер алиментов, составляющий 50% от прожиточного минимума:

1100 гривен – на детей до 6 лет,

1372 гривны – для детей от 6 до 18 лет.

Кто получит доплаты к "специальным" пенсиям

Членам семей погибших защитников и защитниц Украины будет назначено по 966 гривен.

Украинцам, у которых есть особые заслуги перед Родиной, выплатят по 4421 гривен.

Лица с инвалидностью, полученной в результате войны, и бывшие малолетние заключенные концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания (которым на тот момент не исполнилось 14 лет), признанные инвалидами по здоровью, получат:

4421 гривна — I группа инвалидности,

3906 гривен — II группа,

3391 гривна — III группа.

Участники боевых действий (получившие статус УБД), пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, а также дети, родившиеся в местах принудительного содержания, получат по 1491 гривен.

Члены семей погибших и жены (мужья) умерших лиц с инвалидностью, которая получена в результате войны, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами инвалидами по здоровью, которые не женились повторно, получат по 966 гривен.

Участникам войны и бывшие узники концлагерей, дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — по 612 гривен.

Тарифы на коммунальные услуги

С 1 июля клиенты "Нефтегаза" будут платить за газ по фиксированному тарифу, который составляет 7,96 гривен за кубометр с НДС без стоимости транспортировки. Для нынешних клиентов будет произведен перерасчет.

Новым клиентам следует зарегистрироваться и получить личный номер лицевого счета:

перейти в чат-бот GASUA в Viber, Telegram или NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

ввести ЭИС-код из 16 символов,

вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа;

после получения лицевого счета следует зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Нефтегаза".

Это можно сделать также, обратившись в контакт-центр "Нефтегаза".

Тарифы на воду и электроэнергию остаются без изменений.

Растаможка авто — платная и через "Дию"

С 1 июля в Украину возвращаются пошлины и НДС на импортные товары и растаможку авто.

За ввозимые машины придется платить НДС и акциз. От уплаты сборов на ОГАСО будут освобождены те, кто приобретет электрокары.

Появится возможность растаможить автомобиль через приложение "Дия": ввести VIN-код авто, после чего система автоматически подсчитает, сколько нужно заплатить владельцу. Платеж будет сформирован автоматически.

После оплаты можно будет зарегистрировать автомобиль через приложение. Власти обещают, что на подачу документов уйдет не более 5 минут.

Подорожание ОСАГО и увеличение выплат по автостраховке

Стоимость ОСАГО с 1 июля подорожает на 10-20%. Увеличится и размер страховых выплат по автостраховке:

с 50 до 80 тысяч гривен — предельная сумма за самостоятельное оформление сообщения о ДТП для страховой компании по европротоколу.

с 130 до 160 тысяч гривен — в случае причинения вреда имуществу,

с 260 до 320 тысяч гривен — в случае причинения вреда жизни и здоровью (в расчете на одного потерпевшего).

Реестр разрушений в результате обстрелов

В приложении "Дия" будет запущен "Реестр разрушений". Физлица смогут подавать заявку о вреде, нанесенном в результате обстрелов, с возможностью добавления результатов обследования органами власти.

По словам замминистра инфраструктуры по вопросам цифрового развития Анатолия Комирного, есть задача не просто собрать данные о разрушениях, но и сделать эту информацию полной и юридически значимой.

Он утверждает, что тогда реестр станет инструментом отстаивания прав украинцев на компенсацию, в частности, в международных судебных инстанциях. Таким образом они будут получены — не уточняется, так как Россия на законодательном уровне перестала платить по решениям ЕСПЧ.

Подробнее в материале "Страны" — что делать, если ваш дом пострадал.

Вейп и айкос = сигареты

С 1 июля айкос и вейпы приравняли сигаретам. Благодаря этому, продавать их несовершеннолетним будет запрещено.

С 11 июля за курение электронных устройств в общественных местах и их реализацию несовершеннолетним будут штрафовать.

на 1000 гривен, за повторное нарушение – на 10 000 гривен — за курение электронных сигарет в общественных местах,

на 3000 гривен, за повторное нарушение – 15 000 гривен — за курение в кафе, барах и ресторанах,

на 1020 гривен, повторно — на 10 200 гривен — за продажу электронных сигарет и табачных изделий несовершеннолетним.

"Укрпочта" повысит тарифы

С 1 июля "Укрпочта" повышает стоимость доставки посылок.

Отправка весом до 1 кг в пределах Украины подорожает с 31 до 35 грн. Доставка посылки весом до 15 кг – с 65 до 75 грн.

Цена на услугу "Укрпочта Экспресс" в среднем вырастет на 14% для пересылки в пределах области и на 16% - в пределах Украины. Посылка до 1 кг по Украине подорожает с 39 до 45 грн.

Также на 14% вырастет стоимость услуги "Документы".

А вот стоимость международных отправлений не изменится.

Сайты перейдут на украинский язык

С 16 июля все информационные интернет-ресурсы, а также сайты, страницы в соцсетях и приложения магазинов и предприятий должны иметь основную версию на украинском языке, который должен загружаться для пользователей по умолчанию.

А товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом. Речь идет об электронных экранах и кнопках телефонов, стиральных машинах, электрокофеварках, автомобилях и т.д.

Это связано с тем, что 16 июля вступают в силу части 2 и 6 ст. 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Также с 16 июля Уполномоченный по защите государственного языка сможет накладывать штраф на должностных лиц органов госвласти, руководителей и сотрудников предприятий и организаций всех формах собственности и других физлиц, которые нарушили закон.

Размер штрафа от 3400 до 8500 грн за первое нарушение и от 8 500 до 11 900 - за повторное.

Новые правила получения водительских прав

С 24 июля изменятся правила выдачи водительских прав. С этого месяца, чтобы получить водительское удостоверение, нужно будет следующие 5 шагов:

Пройти теоретическую подготовку в автошколе и получить об этом свидетельство, действующее 1 год (без сдачи внутреннего экзамена). Сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД для получения возможности в дальнейшем проходить практическое обучение. Выбрать автошколу для практической подготовки и пройти там обучение. Сдать внутренний практический экзамен и получить свидетельство в автошколе, действующее 2 года. В сервисном центре МВД успешно сдать практический экзамен и получить водительское удостоверение.

Также через 2 месяца будет возможность получать платные номерные знаки для всех типов транспортных средств.

Погода в июле

Сайт Gismeteo обещает в Киеве жаркий июль, временами с ливнями.

Месяц начнется с +28...+31. На Ивана Купала, 6 и 7 июля обещают до +33...+34, временами ливни.

Потом числа до 15-го будет ощущаться снижение температуры. Днем +22...+24. В этом время будет идти больше дождей.

Затем потеплеет до +27...+29 и такая температура плюс-минус продержится до конца месяца. Во второй половине месяца осадков станет заметно меньше.

Прогноз погоды на июль 2022 в Киеве от Gismeteo