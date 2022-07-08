Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Вадима Новинского, который накануне написал заявление о сдаче мандата.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 295 депутатов.

Голосование прошло без выступления депутата и без обсуждения.

Железняк отмечает, что теперь в составе Рады осталось 420 нардепа.

Ранее источник "Страны" рассказывал, что одним из мотивов решения Новинского сложить депутатский мандат мог быть реестр олигархов, в который он не захотел попасть. По нашей информации, и некоторые другие депутаты-предприниматели сейчас задумываются по тем же причинам о сложении мандата.

Также напомним, что в Верховной Раде распустили фракцию ОПЗЖ. Вместо нее создана депутатская группа.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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