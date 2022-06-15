Депутат Львовского облсовета от "Евросолидарности" Николай Седило написал заявление о сложении депутатских полномочий. В первые дни вторжения он уехал из Украины (хотя и не имел на это законного права как мужчина призывного возраста) и не вернулся.

О заявлении от депутата во время сессии 14 июня сообщила глава Львовского облсовета Ирина Гримак.

Она не сказала о подробностях и причинах, по которым депутат решил прекратить досрочно свои полномочия. При этом Гримак сказала, что и некоторые другие депутаты облсовета также находятся за границей. В том числе и мужчины.

Отметим, что Николай Седило прошел во Львовский областной совет от фракции "Европейская солидарность" на местных выборах в 2020 году. Он возглавляет постоянную комиссию по коммунальному имуществу. Также был депутатом облсовета предыдущего созыва, пройдя от политической партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Седило является частным предпринимателем и основателем нескольких предприятий, занимающихся грузовым транспортом и строительством.

По данным местных СМИ, Седило выехал из Украины 26 февраля через пункт пропуска "Звонковое" на украинско-венгерской границе. Депутат покинул государство после введения военного положения и запрета на выезд мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. В то же время, он не является многодетным отцом, находится на военном учете призывников и подлежит мобилизации во время военного положения.

14 июня Львовский областной совет также проголосовал за прекращение депутатских полномочий депутата фракции "Европейская солидарность" Григория Козловского.

Как писала "Страна", в партии "Слуга народа" ранее открестились от депутата Ковалёва, который поддержал Россию на Херсонщине.

Также напомним, что спустя месяц после начала полномасштабной войны в Украине фракцию ОПЗЖ покинули пять нардепов. Их будут лишать мандата, а Вадима Рабиновича отзовут с поста сопредседателя.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.