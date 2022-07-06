Вадим Новинский, бизнес-партнёр Рината Ахметова по холдингу "Метинвест", сложил полномочия народного депутата Украины.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской православной церкви и на восстановлении разрушенных храмов", - написал нардеп и опубликовал соответствующее заявление.

Напомним, Вадим Новинский стал внефракционным народным депутатом, избравшись по одномандатному округу №57 в Мариуполе, который сейчас захвачен РФ. Он входит в число самых богатых людей Украины по версии Forbes.

В апреле, уже после начала войны, Forbes обновил глобальный рейтинг долларовых миллиардеров. В нем указано, что за последний год Новинский потерял $100 млн и его состояние оценивается в $1,3 млрд.

А в начале войны появилась информация, что самолет Новинского за несколько часов до вторжения РФ покинул Украину. Однако сам Новинский заявил, что он в Киеве с женой.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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