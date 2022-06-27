Украинский миллиардер Ринат Ахметов подал в ЕСПЧ иск против РФ. Он требует компенсации ущерба в связи с блокадой, мародерством, уничтожением имущества и перенаправлением потоков зерновых и металлов со стороны России, сообщает пресс-служба группы SCM, владельцем которой он является.

Также Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, предотвращающих дальнейшую блокаду, мародерство, уничтожение имущества, перенаправление потоков зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM. Бизнесмен просит ЕСПЧ "четко дать России понять, что ее действия, способствующие ухудшению продовольственного кризиса, и предпринимаемые шаги с целью нанесения дальнейших убытков украинской экономики недопустимы".

Ахметов попросил предоставить делу приоритетный статус, а также применить пилотную процедуру к этому делу, поскольку "коренная причина нарушений прав Ахметова - российская агрессия, уничтожение и экспроприация собственности - имеет аналогичные разрушительные последствия для владельцев бизнеса по всей Украине".

За нарушение прав собственности Ахметов требует от РФ возмещения ущерба. Точная суммы компенсации не называется из-за продолжающейся войны, но предполагается, что Россия должна выплатить ему миллиарды долларов.

В Кремле прокомментировали иск Ахметова против РФ, напомнив о выходе страны из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия вышла из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут. "Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден", - сказал Песков.

Напомним, Россия перестает быть участником Европейской конвенции о правах человека 16 сентября 2022 г. Такое решение принял ЕСПЧ после исключения РФ из Совета Европы 16 марта.

Ранее Ахметов заявлял о намерении подать иск против России как минимум на $17-20 млрд из-за повреждения и уничтожение Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и Азовстали.

Напомним, что в начале июня Путин подписал закон, который разрешает не исполнять решения Европейского суда по правам человека.

Россия решила не выполнять решения, вступившие в силу после 15 марта. А выплаты денежной компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта 2022 года включительно, будут производиться исключительно в рублях на счета в российских банках - и не может быть произведена на счета в иностранных государствах, совершающих "недружественные действия" в отношении России.

После 16 марта ЕСПЧ вынес уже около 30 постановлений по делам против России, а еще 18 тысяч исков ожидают рассмотрения.

Как писала "Страна", назначенные РФ "власти" Запорожской области хотят "национализировать" предприятия Ахметова и Коломойского. Тем временем мариупольские заводы Ахметова призвали Офис Венедиктовой расследовать кражу металлопроката россиянами.

Напомним, война в Украине продолжается уже 124-й день. Мы следим за главными новостями 27 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 123-го дня войны. 26 июня утром Киев подвергся ракетной атаке. Пострадал жилой дом, где под завалами оказались люди.

В Луганской области, после отхода ВСУ из Северодонецка, основные бои сейчас идут за Лисичанск. Армия РФ пытается наступать на Славянск в Донецкой области, контратаковать в Херсонской области, штурмовать на севере Харьковской, но безуспешно.

Генштаб ВСУ не исключает, что россияне готовят диверсантов на территории Беларуси для отправки в Украину.

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