В воскресенье, 19 июня, украинского олигарха Игоря Коломойского заметили на курорте Буковель в Карпатах.

Сегодня в соцсетях появилось видео отдыха украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого заметили гости одного из горных отелей в карпатском Буковеле.

Сам бизнесмен никак не комментировал свое пребывание в Карпатах.

Еще в апреле мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что олигарх Игорь Коломойский не выезжал из города во время войны.

"Да, действительно, он в Днепре, а не в Буковеле, где мог бы сидеть. Но мы его вообще не видим на периметре. До меня доходят слухи, что он помогает тербатам, бронежилеты покупает. Но это на уровне бытовых разговоров. Ни финансово, ни институционально в оборону области он не интегрирован", - сказал Филатов в эфире телемарафона.

В самом начале года "Страна" писала, что 4 января президент Украины Владимир Зеленский проводил свой зимний отпуск в Карпатах. Для отдыха он выбрал горнолыжный курорт "Буковель" и поселился в пятизвездочной гостинице Radisson Blu Resort Bukovel. Тогда же олигарх Игорь Коломойский разместился в том же отеле, на том же этаже, что и гарант, причем он приехал в Карпаты немногим ранее. Зеленский и Коломойский провели там встречу.