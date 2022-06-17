Указ о реестре олигархов появится в ближайшее время.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Лиге".

По его словам, заседание СНБО по этому вопросу прошло еще в мае, и на нем положение о реестре олигархов было принято.

Данилов подчеркнул, что реестр олигархов "будет обязательно".

"Другое дело – кто в нем будет, как это будет происходить и есть ли у нас сегодня время уделять этому вопросу максимальное внимание", — сказал Данилов.

Напомним, что реализация закона об олигархах сегодня было озвучено как одно из требований по вступлению Украины в ЕС.

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