Одним из мотивов решения Вадима Новинского сложить депутатский мандат, помимо описанных в его заявлении, является стремление избежать внесения в реестр олигархов, который сейчас готовится согласно принятому в прошлом году закону.

Об этом сообщил "Стране" источник в бизнес-кругах.

Кроме того, по нашей информации, и некоторые другие депутаты-предприниматели сейчас задумываются по тем же причинам о сложении мандата.

"Смысла для крупных бизнесменов сидеть в Раде нет сейчас никакого. Парламент все равно голосует как скажет Банковая. Голосов всегда хватает. Неприкосновенность отменили. Зато риски от мандата велики - можно попасть в реестр олигархов, повышенное внимание общественности к бизнесу, необходимость сдавать декларации, проблемы с комплайнсами", - говорит "Стране" источник.

Новинский стал внефракционным народным депутатом, избравшись по одномандатному округу №57 в Мариуполе, который сейчас захвачен РФ. Он входит в число самых богатых людей Украины по версии Forbes.

Напомним, сегодня Вадим Новинский сообщил, что сложил полномочия народного депутата. Он заявил, что хочет "сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении УПЦ и на восстановлении разрушенных храмов".