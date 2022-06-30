Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине реестра олигархов. Перед этим соответствующее решение принял СНБО. Президент ввел его в действие.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Реестр будет создан как информационно-коммуникационная система, которая может быть частью или использовать средства другой системы. Программное обеспечение его будет являться собственностью государства от имени аппарата СНБО.

Реестр будет вестись в электронной форме на украинском языке. В реестр не будут вноситься данные, содержащие гостайну и служебную информацию.

Пользователями реестра с правом доступа к нему будут, кроме администраторов, создатели представлений, декларанты, регистраторы, сотрудники владельца и администратора реестра, глава, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные работники других госорганов.

Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине

Подписание указа Зеленским секретарь СНБО Данилов анонсировал две недели назад. После того, как реализация закона об олигархах была озвучена как одно из требований по вступлению Украины в ЕС.

Напомним, закон об олигархах Рада приняла еще прошлым летом.

В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Поэтому на любого крупного бизнесмена такой ярлык можно навесить и поразить его в правах простым решением СНБО.

Подробнее о законе мы писали в отдельном материале.

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