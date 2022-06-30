Зеленский подписал указ о создании реестра олигархов в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в Украине реестра олигархов. Перед этим соответствующее решение принял СНБО. Президент ввел его в действие.

Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента.

Реестр будет создан как информационно-коммуникационная система, которая может быть частью или использовать средства другой системы. Программное обеспечение его будет являться собственностью государства от имени аппарата СНБО.

Реестр будет вестись в электронной форме на украинском языке. В реестр не будут вноситься данные, содержащие гостайну и служебную информацию.

Пользователями реестра с правом доступа к нему будут, кроме администраторов, создатели представлений, декларанты, регистраторы, сотрудники владельца и администратора реестра, глава, секретарь и члены СНБО, а также уполномоченные работники других госорганов.

Подписание указа Зеленским секретарь СНБО Данилов анонсировал две недели назад. После того, как реализация закона об олигархах была озвучена как одно из требований по вступлению Украины в ЕС.

Напомним, закон об олигархах Рада приняла еще прошлым летом.

В нем не прописаны четкие критерии, по которым человеку может быть присвоен статус олигарха. Поэтому на любого крупного бизнесмена такой ярлык можно навесить и поразить его в правах простым решением СНБО.

Подробнее о законе мы писали в отдельном материале.