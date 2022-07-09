Украина хочет увеличить пропускную способность Сулинского канала, чтобы увеличить экспорт зерна по реке Дунай. Для этого там сейчас проводится восстановление и расширение портов.

Об этом The Guardian рассказала директор Департамента аграрной политики Одесской области Алла Стоянова.

В частности, идут работы по расширению порта Рени.

"В последнее время им вообще не пользовались… Более 160 судов ждут в Черном море входа в Сулинский канал, но не могут, потому что пропускная способность этого канала всего 5-6 судов в день", - пояснила Стоянова.

Судовой ход Дунай - Черное море проходит через Сулинский канал

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о переговорах по украинскому зерну с Путиным и Зеленским в течение 7-10 дней.

А министр аграрной политики Николай Сольський сообщил, что за время войны Россия вывезла из Украины зерна на четверть миллиарда долларов.

Война в Украине продолжается уже 136-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 135-го дня войны. Противник продолжил движение к трем городам Донецкой области - Славянску, Бахмуту и Северску. Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что война может завершиться до конца 2022 года.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.