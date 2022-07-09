Украина восстанавливает порты на Дунае для экспорта зерна — Одесская ОВА
Украина хочет увеличить пропускную способность Сулинского канала, чтобы увеличить экспорт зерна по реке Дунай. Для этого там сейчас проводится восстановление и расширение портов.
Об этом The Guardian рассказала директор Департамента аграрной политики Одесской области Алла Стоянова.
В частности, идут работы по расширению порта Рени.
"В последнее время им вообще не пользовались… Более 160 судов ждут в Черном море входа в Сулинский канал, но не могут, потому что пропускная способность этого канала всего 5-6 судов в день", - пояснила Стоянова.
Судовой ход Дунай - Черное море проходит через Сулинский канал
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о переговорах по украинскому зерну с Путиным и Зеленским в течение 7-10 дней.
А министр аграрной политики Николай Сольський сообщил, что за время войны Россия вывезла из Украины зерна на четверть миллиарда долларов.
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