Украина сейчас экспортирует около 30% от довоенного объема сельскохозяйственной продукции. До начала полномасштабного вторжения РФ объем поставок, осуществляемых из нашей страны, оценивался в 5,7 млн тонн.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков на Конференции по восстановлению Украины-2022 в Лугано, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас мы работаем по линии автомобильных дорог, железной дороги и через Дунайские порты. Таким образом пытаемся увеличить возможности вывоза нашей продукции из-за блокирования украинских портов в Черном море", — сказал он.

По его словам, все эти меры не могут покрыть 5-7 млн. тонн поставки сельскохозяйственной продукции в месяц, как это было до войны.

"Сейчас мы достигли около 30% того показателя", – сказал Кубраков.

Министр сказал, что некоторые порты на Дунае втрое увеличили экспорт продукции по сравнению с мирным временем. Также для экспорта необходимо восстановление мостов на международных трассах. Это позволит усилить логистику внутри страны.

Кубраков напомнил, что в результате войны РФ против Украины было разрушено 305 мостов, 24,7 тыс. км. дорог, 6,5 тыс. железнодорожного полотна повреждены или находятся под контролем врага.

"У нас есть временные мосты вместо уничтоженных, но они не подходят для грузовиков. Быстрое восстановление мостов позволит повысить пропускную способность со странами-соседями. Это не слишком затратные решения, но очень насущные", — пояснил он.

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