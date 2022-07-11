По Харькову стреляли из РСЗО утром 11 июля. Иллюстрация/Скриншот из видео

В Харькове в результате утреннего обстрела 11 июля погибли трое человек, еще 28 - ранены, среди них ребенок 16 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по городу было выпущено десять ракет. По его словам, обстрел велся из РСЗО "Смерч" по жилым кварталам.

Число пострадавших из-за ракетного удара по Харькову возросло до 28 человек 11 июля

Число пострадавших из-за ракетного удара по Харькову возросло до 28 человек 11 июля

Также мы писали, что ночью россияне трижды обстреливали Харьков.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее. 

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