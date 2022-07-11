В Харькове в результате утреннего обстрела 11 июля погибли трое человек, еще 28 - ранены, среди них ребенок 16 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграм-канале.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что по городу было выпущено десять ракет. По его словам, обстрел велся из РСЗО "Смерч" по жилым кварталам.

Также мы писали, что ночью россияне трижды обстреливали Харьков.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.