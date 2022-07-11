Харьков утром 11 июля оказался под мощными обстрелами, жители города наблюдают столбы дыма.

Губернатор Олег Синегубов сообщает, что, по предварительной информации, удары были нанесены реактивными системами залпового огня.

"Внимание, жители Харькова и области, без нужды не находитесь на улицах! Сейчас это очень опасно. Все службы оперативно реагируют и работают на местах", - написал губернатор.

Отметим, что за сегодняшнюю ночь россияне трижды обстреливали Харьков. Разрушен подъезд многоэтажки, пострадала школа.

По данным прокуратуры, вчера по Харькову россияне ночью ударили двумя ракетами, разрушив учебное заведение и дом.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.