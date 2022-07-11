Число погибших в результате обстрела пятиэтажки в Часов Яре Донецкой области увеличилось до 20 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Спасти удалось 8 человек. Разбор завалов продолжается. На данный момент спасатели разобрали около 72% завалов на месте удара.

Напомним, россияне атаковали пятиэтажку в Часов Яре ракетами из "Ураганов" вечером 9 июля. Американский Институт изучения войны предполагает, что удары по Часов Яру могут быть попытками "отрезать" Бахмут с запада.

Также мы писали о том, что в России назвали удар по Часов Яру, где погибли 19 мирных жителей, "уничтожением трехсот националистов".

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.