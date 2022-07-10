Пишут о мощном обстреле территории, прилегающей к железнодорожному вокзалу в Донецке. Есть попадания в частный сектор рядом с авторынком.

Кроме того, пострадали многоэтажные дома в районе стоматологии. В последние недели эта территория подвергается обстрелам регулярно.

Ранее мы писали, что 6 июля Донецк также подвергся обстрелам. После "прилетов" в Азотном микрорайоне начался пожар. Также сообщают, что под обстрел попал Киевский район города.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Донецке под обстрел попали жилые дома, рынок на железнодорожном вокзале и шахта.

Напомним, война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.