В Донецкой области спасатели достали тела уже 35 погибших из-под завалов разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в Часове Яре.

Такие последние данные по состоянию на 11:00 12 июля публикует ГосЧС.

Среди погибших - один ребенок, мальчик около девяти лет.

Спасти из-под завалов удалось девять человек.

Проведены расчистка и разбор более 320 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.

От Главного управления привлечены 57 человек и 8 единиц техники, два автокрана, два погрузчика и автогрейдер от местных органов власти, на месте дежурит 1 автомобиль скорой медицинской помощи.

Напомним, вечером 9 июля россияне атаковали пятиэтажку в Часове Яре ракетами из "Ураганов". Американский Институт изучения войны предполагает, что удары по населенному пункту могут быть попытками отрезать Бахмут с запада.

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