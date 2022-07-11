Во время сегодняшнего обстрела Харькова одна из ракет российского "Смерча" уничтожила автомобиль.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в машине погиб 50-летний мужчина и его 17-летний сын. Семья ехала мимо шиномонтажа, когда произошел удар.

Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным местных СМИ, ехали по делам - собирали документы для поступления парня в ВУЗ.

Скриншот: Facebook/Харківська обласна прокуратура

Под огнем оккупантов оказались частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж. Всего в результате сегодняшнего массового обстрела оккупантами в Харькове погибли шесть человек, среди них двое детей 4 и 17 лет. Также 31 человек ранен.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.