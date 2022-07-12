В результате утреннего обстрела Николаева пострадали 12 человек, сообщил губернатор области Виталий Ким.

А ГосЧС опубликовала видео с места событий.

На видео спасатели оказывают помощь пострадавшим и занимаются ликвидацией сильного пожара, возникшего в результате обстрела.

Мэр города Александр Сенкевич уточнил, что от обстрелов в Николаеве повреждены две больницы. В зданиях выбиты окна, в некоторых помещениях упал потолок.

Персонал и пациенты не пострадали. В одной из больниц ранен охранник.

Как сообщалось, сегодня утром в Николаеве российские ракеты попали в медучреждения и жилые дома.

Ранее мэр Николаева назвал количество раненных и погибших горожан с начала войны.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.