По состоянию на 11 июля за время полномасштабного вторжения РФ в Николаеве погиб 121 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 500 жителей города, среди них 6 детей. Также значительные повреждения получил жилой фонд.

Об этом в интервью "Стране" рассказала мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам повреждены более 400 многоквартирных домов. В некоторых из них нет окон. Пока лето, они затянуты пленками, но с наступлением отопительного сезона начнутся проблемы.

В городе рассматривают разные варианты. Среди них - отселить жителей из проблемных домов на время отопительного сезона.

Если же нужно будет забивать окна в квартирах, которые остаются закрытыми, поскольку их владельцы выехали, то могут прибегнуть к помощи промышленных альпинистов, чтобы они заделали окно фанерой снаружи.

Вставить окна, а не забивать их, сейчас довольно проблематично, поскольку в Украине дефицит стекла.

"Со стеклом в Украине сейчас проблемы. Наибольший завод по производству стекла находился в Гостомеле, на рынке огромный дефицит стекла и стеклопакетов, так что окна поменять очень сложно" - сказал мэр.

Также Александр Сенкевич сообщил, что в городе осталось около 230 тысяч жителей (из 486 тысяч до войны - Ред.). но он постоянно просит всех по возможности эвакуироваться.

Напомним, что мэр Николаева также ответил на вопрос, когда в городе решат вопрос с подачей воды.