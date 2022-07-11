Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал отсутствие питьевой воды в городе. По словам главы города, проблема с питьевой водой может быть окончательно решена только после деоккупации Херсона.

"Сейчас есть шестнадцать скважин, которые дополняют потребление воды в городе централизовано. Ещё около 30 скважин мы используем для медицинских и социальных учреждений. Сегодня мы получаем от международных организаций системы локальной очистки воды, которые мы ставим на эти скважины и обеспечиваем отдельные социальные учреждения питьевой водой. Кроме того, люди, которые живут рядом с этими учреждениями, могут приходить и набирать там очищенную воду. Данную роботу мы планируем продолжать и далее.", - рассказал Сенкевич в интервью "Стране".

Сейчас питьевую воду в городе развозят на специальных троллейбусах - "кабриолетах".

Фото: Страна

Он объяснил, что местные власти хотят создать новый источник водозабора и, возможно, переключиться на Южный Буг, но тогда нам нужны новые системы очистки, чтобы вода в кране была не солёной.

"А значит нужны новые системы очистки сточных вод, так как потребляемая вода также "выходит" в Южный Буг. Наших технологий и специалистов не хватает, поэтому мы приглашаем профессионалов из Дании", - рассказал мэр.

Водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля из-за повреждения российскими военными водопровода, который поставлял воду из Херсонской области.

9 мая в кранах жителей Николаева начала появляться техническая вода. До этого люди набирали воду просто из рек.

Отметим, что на запуск водопроводной воды в Николаеве Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн гривен.