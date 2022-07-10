В воскресенье, 10 июля, в Первомайске Николаевской области на реке Южный Буг утонул 12-летний подросток.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

"По словам очевидцев, стало известно, что двое мальчиков рыбачили на местном, запрещенном для купания, пляже. Впрочем, предупредительный знак "Купаться запрещено" не остановил ребят. Забавляясь в воде, один из них внезапно исчез из виду. Спасатели, полицейские и местные жители искали ребенка несколько часов, пока не нашли уже бездыханное тело", - говорится в сообщении спасателей.

Ранее мы писали, что всего за три недели лета на украинских водоемах утонули 87 человек.

Также "Страна" сообщала, что на Кировоградщине машина упала в водоем. Погибли две женщины и ребенок.

Война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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