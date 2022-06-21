С начала лета на водоемах страны погибли 87 украинцев, из них - 13 детей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Всего с начала года на водоемах страны уже утонул 241 человек, из которых 24 ребенка. В то же время, за этот же период спасены 111 человек, в том числе 19 детей.

Самая распространенная причина несчастных случаев на воде - несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. Это - купание в не оборудованных местах и ​​купание в нетрезвом состоянии.

"К примеру, в пгт Корнин Житомирской области спасатели подняли с местного пруда тело 62-летнего утопленника, который во время погружения в воду исчез из виду родственников, с которыми отдыхал. Близкие поняли, что это не шутка и забили тревогу. К его поискам присоединились спецслужбы. В конце концов спасатели ГСЧС отыскали утопленника в воде. После чего вместе со специалистами коммунальной аварийно-спасательной службы на воде подтащили его на берег", - пишет пресс-служба.

Для того, чтобы предотвратить такие случаи, в ГСЧС проводят обучающие акции и мастер-классы по помощи утопающим. Спасатели перечислили основные правила поведения на воде:

помните - отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не разрешайте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

не уплывайте далеко. Никогда не плавайте наедине, особенно если вы не уверены в своих силах;

не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают мимо вас;

температура воды должна быть не ниже +17 °С;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3-5 минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра;

Ранее "Страна" писала, что в Киевской области сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) спасли из колодца двух мужчин.

Также мы рассказывали, что в селе Мартоноша Кировоградской области в местном пруду затонула машина, в которой находились пять человек.