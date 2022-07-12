Ранним утром во вторник, 12 июля Николаев подтвергся мощному обстрелу. Взрывы в городе были слышны около 04:15.

Об этом мэр города Александр Сенкевич сообщил в Telegram-канале.

Сенкевич рассказал о взрывах, которые прозвучали во время воздушной тревоги и призвал горожан не покидать укрытия. Тревогу отменили к 05:51.

После "прилетов" над городом поднимался густой дым.

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