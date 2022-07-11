В Николаеве, который продолжает подвергаться обстрелам, к отопительному сезону рассматривают вариант отселения части жильцов из поврежденных домов.

Об этом в интервью "Стране" рассказал мэр Александр Сенкевич.

По его словам, вопрос отопления многоквартирных домов, если там живет меньше половины людей, сейчас прорабатывается на уровне области и Министерства развития общин и территорий Украины.

"Рассматриваем несколько вариантов. Один из них - возможно, нам придется кого-то переселять, потому что физически невозможно отопить такой дом — окна разбиты, люди уехали, а сделать субтропический климат мы не можем. Скорее всего, будем выселять людей и понимать, в каких домах будет проводиться запуск тепла на индивидуальных правилах. Дело в том, что у нас 99% многоквартирных домов оборудованы тепловыми счетчиками и где не будет подаваться тепло, ничего насчитываться не будет. В некоторых домах у нас просто не будет технической возможности включить тепло" - рассказал мэр.

Он добавил, что в городе есть управляющие компании и ОСМД, которые будут понимать, где и сколько людей остается. Их будут уведомлять о количестве разбитых окон.

Если же в доме живут люди, но часть квартир без окон будут закрыты из-за отъезда жильцов, то городские власти рассматривают вариант нанять промышленных альпинистов.

"Если мы не можем попасть в отдельные квартиры, то, наверное, будем нанимать альпинистов, которые будут забивать окна фанерой снаружи. Этот вопрос еще в работе... Представим – есть дом с 80 квартирами, в 10 из них нет жителей, окна разбиты, а хозяева уехали. Поэтому есть только два варианта – либо ломать двери, заходить в квартиру и забивать окна, либо заделать окно снаружи" - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что также мэр Николаева рассказал, когда в городе решат проблемы с подачей воды.

А также, почему не был взорван Антоновский мост в Херсоне.