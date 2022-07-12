Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал подробности об утреннем ударе по Николаеву. По его данным, ракеты попали по двум медучреждениям и жилым домам.

Об этом Ким написал в своем Телеграм-канале.

"Утром 12 июля Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попадании в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека ранены, предварительно без жертв", - заявил Ким.

Спасатели опубликовали фото последствий удара.

Напомним, утром в понедельник по Николаеву ударило шесть ракет.

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Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.