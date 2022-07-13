В среду, 13 июля, количество погибших после ракетного удара РФ по Часов Яру в Донецкой области увеличилось до 47.

Об этом сообщает замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Тело еще одной женщины извлекли из-под завалов сегодня в 09:48. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших, из них 1 ребенок. Были спасены из-под завалов 9 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что РФ ударила ракетами по городу вечером 9 июля. Была разрушена жилая пятиэтажка и повреждена еще одна.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.