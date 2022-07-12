Тела 43 погибших вытащили из-под завалов разрушенного дома в городе Часов Яр Донецкой области.

Таковы последние данные ГСЧС Украины в Донецкой области.

"По состоянию на 18:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет). Спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются", - написали ГСЧС в Facebook.

Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что количество жертв увеличилось до 45.

"Уже 45 погибших вытащили спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. 9 человек спасены. По оценкам ГСЧС, разобрано уже 80% развалин – расчищено около 420 тонн разрушенных конструкций. Поиски уцелевших продолжаются – к ним привлечены 57 спасателей и 8 единиц техники", - написал Кириленко.

Напомним, 10 июля российские оккупанты попали из "Ураганов" в 5-этажный дом в городе Часов Яр. Там полностью уничтожены два подъезда.

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