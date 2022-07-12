В захваченном Изюме Харьковской области военные РФ обстреляли гору Кременец, где каждый день собираются десятки жителей, чтобы поймать сигнал мобильной связи украинских операторов. В результате погибли минимум 10 человек.

Об этом пишет Kharkiv Today со ссылкой на очевидцев и данные из местных пабликов в соцсетях.

По свидетельствам очевидцев, это произошло 8 июля. В тот день на Кременец приехали десятки людей. И около 14:00 по горе ударили кассетными боеприпасами.

В соцсетях пишут о по меньшей мере 10 убитых.

Российская сторона уже обвинила в обстреле ВСУ (Изюм находится под контролем армии РФ и россияне утверждают, что украинские войска регулярно обстреливают город).

Украинская сторона обстрел отрицает и обвиняет в нем россиян.

"ВСУ просто технически не могли обстрелять Изюм кассетными снарядами. Не говоря уже о том, что реальной причины для нанесения таких ударов нет", – заявляет руководитель отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Кроме того, очевидцы говорят, что снаряды прилетели из тыла - Изюмского района, занятого россиянами. Также в городе сообщают, что российские военные обычно стояли на горе и слушали, что говорят люди. А в день обстрела ни одного из них на горе не было.

Гора Кременец находится на высоте 218 метров над уровнем моря, только туда добивает украинская мобильная связь.

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