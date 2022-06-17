Заммэра Изюма Владимир Мацокин в комментарии "Стране" рассказал о ситуации в городе. Напомним, что Изюм уже больше трех месяцев находится под российской оккупацией.

По словам Мацокина, в городе все еще нет стабильных коммуникаций и мобильной связи.

"Фактически связь возникает только в 2-3 районах Изюма или же люди выезжают за город, чтобы позвонить. Знаю, что местный водоканал пытается возобновить водоснабжение. С перебоями появляется свет. Работают наши местные МЧСники и одна карета "скорой помощи", - говорит Мацокин.

Также в Изюме работают стихийные неорганизованные рынки.

"Продукция туда поступает из оккупированных Купянска и Сватово. Цены на рынке в Изюме, безусловно, выше чем, на неоккупированных территориях. Оккупанты выдают гуманитарную помощь в ограниченном количестве. На рынке выбор есть, но дело в том, что у людей нехватает налички. Поэтому некоторые дельцы предлагают снять наличку с карты под 20-30%", - рассказывает заммэра.

Кроме того, в центре Изюма открылся один магазин. Однако из-за проблем с подачей электроэнергии некоторая продукция там не продается совсем - например, молочные продукты.

"По словам тех, кто выезжает, в городе до оккупации работали два маркета "АТБ" и должен был строиться третий - сейчас один из них существенно поврежден, а работу второго россияне хотят как-бы возобновить. Но мы думаем, что это местные "деловары" ищут пути для реализации гуманитарки и зарабатывания денег", - считает заммэра.

Помимо этого, Мацокин добавил, что в городе наравне с гривней ходят рубли по курсу 1:1.

"В пенсионном фонде даже собирают списки на выплату 10 тысяч рублей под паспортные данные. Также оккупанты собирали выпускников из школ и говорили, что им будут выдавать российские аттестаты, которые позволят им вступать в вузы РФ, но до этого пока не дошло", - объясняет он.

Он отметил, что по словам местных жителей, в городе работает больница, но только в ограниченном доступе.

Кроме того, россияне уже дважды выпускали пропагандистскую газету "Изюмский телеграф".

"Там в основном материалы про местного коллаборанта, который позиционирует себя как мэр. Они пишут информацию достаточно примитивного пропагандистского характера: то они собираются открывать музыкальную школу, то "мэр" побывал в местном музее и так далее", - говорит заммэра Мацокин.

По данным Мацокина, на сегодняшний день в Изюме остались около 13-15 тысяч жителей.

"Среди людей есть те, которые отчаялись и это нормально. Но в основном жители ждут и надеются на Украину. Тех же самых выпускников в городе осталось очень мало - все пытаются выехать на территорию Украины, в том числе, кто имеет детей-выпускников", - рассказывает он.

Несмотря на то, что выехать из города сегодня достаточно сложно, из Изюма уже организовали две эвакуации.

"Они осуществлялись через Купянск и далее через Печенежское водохранилище на Харьков. Последняя эвакуация прошла 6 июня. Сейчас областная военная администрация пытается создать ещё эвакуации - безусловно выезжают люди не только из Изюма, но и из Купянска, Боровой. Когда людей во время эвакуации привозят из Купянска люди четыре километра идут пешком через дамбу и их встречают уже с украинской стороны", - сообщил Владимир Мацокин.

Кроме этого, он рассказал, что местных жителей тепло встречают украинские военные.

"С купянской стороны Печенежского водохранилища огромное количество брошенных машин. Люди в хорошем смысле поражены тем, как их встречают украинские военные - они бегут к ним с тачками, чтобы забрать чемоданы, угощают кока-колой, всячески помогают им", - сказал Мацокин.

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