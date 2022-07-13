Россияне пытаются двигаться от Казачьей Лопани на севере Харьковской области на запад.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Марка Фейгина.

Там же, по его словам, россияне пытались взять Дементьевку, но были отбиты ВСУ.

Арестович сообщил, что в районе Славянска войска РФ пытаются двигаться за Богородичное, на Мазановку и Долину, продвинулись на несколько сот метров.

По его словам, между Богородичным и Святогорском россияне "мечтают устроить маленькое оперативное окружение".

В районе трассы Бахмут – Светлодарск российские войска движутся на запад, пытаясь отрезать украинскую группировку в районе Кодымы и выйти на южную окраину Бахмута, рассказал советник Ермака.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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