Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил удар ВСУ по Луганску в ночь на 13 июля.

По его словам, использовалась система HIMARS. В результате была повреждена воинская часть и склад боеприпасов.

"По своей традиции российские войска разместили в Луганске одновременно воинскую часть и склад боеприпасов. Последствия этого жеста доброй воли я даже не берусь представить. "Вторую армию мира" переделывает в двухсотую маленький, симпатичный Химарс" - написал Арестович в Facebook и опубликовал видео пожара после удара.

Напомним, что в Луганске сообщили, что в ночь с 12 на 13 июля в неподконтрольном городе вспыхнул пожар и прогремели взрывы. В "ЛНР" заявили, что удар был нанесен по военной части ПВО.

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