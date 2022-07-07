В Луганской области, где еще продолжаются бои, с начала вторжения РФ пострадали более 3400 предприятий, сообщил в Telegram-канале губернатор области Сергей Гайдай.

По его словам, 330 представителей бизнеса уже предоставили данные насчет убытков.

"Информацию о нанесенном ущербе государственным, коммунальным и частным субъектам хозяйствования региона необходимо предоставлять по обновленной форме по ссылке", - сообщил Сергей Гайдай.

Также Гайдай опубликовал ссылку на анкету, с помощью которой предприниматели могут передать данные о повреждениях.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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