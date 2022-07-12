Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в России на уровне Кремля ведутся обсуждения по поводу вероятности ядерного удара по Украине.

Об этом Алексей Арестович сказал в эфире "Фейгин Live" в понедельник, 11 июля.

По его словам, окружение президента РФ Владимира Путина сейчас считает такой шаг безумным.

"Я вижу некоторые российские документы, которые не все видят. Там дискутируется тема ядерного удара и все сходятся, что это безумие и этого нельзя допустить ни в коем случае. Это дискуссия внутри российского военно-политического руководства", - заявил Арестович.

Советник главы ОП считает ядерный удар маловероятным из-за того, что страны Запада предпримут ответный шаг.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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