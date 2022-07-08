Арестович пообещал украинским морякам разрешение на выезд за границу для работы по контрактам
Власть готовит документ, который разрешит украинским морякам выезжать за границу для работы по контрактам.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
Арестович также выразил убеждение, что в целях восстановления экономики границы для временного выезда вскоре будут максимально открыты.
"Да и боятся, что у нас все разбегутся… Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все сбегут от призыва. А если и бросят, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией", – добавил советник Ермака.
Ранее мы писали, что послабления за время войны получили только три категории граждан: водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи и т.п., железнодорожники, а также спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.
"Страна" подробно рассказывала, что происходит с выездом мужчин за границу.
Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".
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