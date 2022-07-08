Власть готовит документ, который разрешит украинским морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

Арестович также выразил убеждение, что в целях восстановления экономики границы для временного выезда вскоре будут максимально открыты.

"Да и боятся, что у нас все разбегутся… Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все сбегут от призыва. А если и бросят, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией", – добавил советник Ермака.

Ранее мы писали, что послабления за время войны получили только три категории граждан: водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи и т.п., железнодорожники, а также спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.

"Страна" подробно рассказывала, что происходит с выездом мужчин за границу.

Война в Украине продолжается уже 135-й день. "Страна" следит за происходящим 8 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 134-го дня войны. На Донбассе штурмовые действия противник вел под Харьковом, Славянском, Бахмутом. К северу от Харькова был отбит штурм Сосновки. Вчера украинские военные утром установили флаг на острове Змеиный. Он был установлен "как символ победы и возрождения этих руин".

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.