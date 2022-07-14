В результате обстрела Винницы 14 июля погибли по меньше мере два человека, шестеро получили ранения. Среди погибших - маленький ребенок.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Три ракеты попали в здание с офисными помещениями, пострадали жилые дома.

На месте "прилетов" возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.

От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.

Губернатор Сергей Борзов добавляет, что четыре ракеты над областью удалось сбить силам ПВО.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал утренние удары по Виннице "террористическим актом".

В своем телеграм-канале он заявил, что в районе попадания ракет не было военных объектов.

Советник главы МВД Антон Геращенко публикует фото и видео с места событий.

Напомним, что в Часове Яре выявили 48 погибших после разрушения жилого дома обстрелом.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.