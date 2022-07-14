В Виннице ракеты попали в офисное здание, погибли взрослый и ребенок. На стоянке горят 50 авто. Видео
В результате обстрела Винницы 14 июля погибли по меньше мере два человека, шестеро получили ранения. Среди погибших - маленький ребенок.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
Три ракеты попали в здание с офисными помещениями, пострадали жилые дома.
На месте "прилетов" возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели.
От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.
Губернатор Сергей Борзов добавляет, что четыре ракеты над областью удалось сбить силам ПВО.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал утренние удары по Виннице "террористическим актом".
В своем телеграм-канале он заявил, что в районе попадания ракет не было военных объектов.
Советник главы МВД Антон Геращенко публикует фото и видео с места событий.
Напомним, что в Часове Яре выявили 48 погибших после разрушения жилого дома обстрелом.
Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.
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