В Часов Яре спасатели достали из-под завалов разрушенного обстрелом жилого дома тело еще одного погибшего. Таким образом общее количество погибших достигло 48 человек.

Об этом сообщает ГосЧС.

Среди погибших один ребенок. А девять человек удалось спасти.

Разбор завалов еще продолжается.

Ранее Владимир Зеленский дал понять, что будет говорить о трагедии в Часов Яре на завтрашнем форуме в Гааге.

"В Часовом Яре уже 48 погибших, включая одного ребенка. Это один из самых жестоких ужасов за время войны. Готовлюсь к завтрашнему форуму в Гааге, который будет посвящен привлечению российских преступников к ответственности", - заявил Зеленский.

После удара по жилому дому в Часов Яре в Изюме военные РФ обстреляли гору Кременец, где люди ловили мобильную связь. Погибли минимум 10 человек.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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